موجة حر شديدة تجتاح 6 ولايات جنوبية

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية، تحذيرا من موجة حر شديدة تفوق 48 درجة مرتقبة، الإثنين، في عدد من ولايات الوطن.

وبث الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تنبيها بناءا على خريطة اليقظة، جاء فيه أن الولايات المعنية هي كل من “بسكرة، الواد، ورقلة، غرداية، أدرار وتمنراست”.

كما بث ذات الديوان تنبيه آخر من الدرجة الثانية لارتفاع محسوس مرتقب في درجات الحرارة في ولايتي: تبسة وخنشلة.

وطلب الديوان الوطني للأرصاد الجوية كافة المواطنين بالتحلي باليقظة وإتباع النصائح الصادرة عن السلطات العمومية.