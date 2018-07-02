الإنتاج الوطني من البطاطا بلغ أكثر من 46 مليون قنطار خلال 2017

بلغ الإنتاج الوطني من مادة البطاطا 06ر46 مليون قنطار في عام 2017 بقيمة مالية تقدر بـ 28ر234 مليون دينار و بمردود بلغ 8ر308 قنطار في الهكتار الواحد، حسبما أفاد به بيان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري .

وحسب أصناف المنتوج، بلغ الإنتاج نحو 1.07 مليون قنطار للبطاطا المبكرة و37ر26 مليون قنطار للبطاطا الموسمية و62ر18مليون قنطار للبطاطا للموسم الماضي .

ووفقاً لنفس المصدر ي فإن الولايات التي تحوز على إمكانيات كبيرة في شعبة إنتاج البطاطا هي "الوادي" بإنتاج 53ر11 مليون قنطار و"عين الدفلى" 88ر6 مليون قنطار و"مستغانم" بـ 47ر4 مليون قنطار.

و حسب بيان الوزارة فان الجمعية العامة الانتخابية لمهنيين في شعبة انتاج البطاطا (المنتجين، و المحولين و المخزنين ) انتخبت يوم الأحد الماضي السيد حسين قدماني رئيسًا للمجلس الوطني المهني لشعبة البطاطا.

و لقد التزم السيد قدماني بتعزيز وتطوير القطاع من خلال دعم منتجي هذا المحصول و الاستماع إلى انشغالاتهم .

و لقد التزم أيضا بالتعاون مع الجهات الفاعلة في القطاع بتحسين الإنتاج الوطني للبذور من حيث الكم والنوع وتدعيم سلسلة الهرمية للإنتاج وكذلك تحديث التقنيات والأدوات المستخدمة في هذا النشاط.

من ناحية أخرى ي يهدف المجلس إلى توسيع المنطقة التي يتم استغلالها من خلال البحث عن مناطق إنتاج جديدة في الهضاب العليا وجنوب البلاد.

كما سيتم تكليفه أيضًا بجمع البيانات اللازمة لرسم خريطة طريق لتوجيه هذه الشعبة في المستقبل.

وللتذكير ي قامت الجمعيات العامة لانتخاب رؤساء المجالس الوطنية المهنية للفروع الفلاحية حيث تم مؤخرا انتخاب رؤساء شعب الخضروات و البصل و الثوم و الدواجن.

وقد عُقدت هذه الجمعيات العامة الانتخابية بناء على توصيات الجلسات الوطنية للفلاحة المرتبطة بالمنظمات المهنية للقطاعات الفلاحية التي عقدت في الجزائر في أبريل الماضي.