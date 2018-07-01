الجزائر تنهي دورة ألعاب "تاراغونا" في المركز الـ15 برصيد 13 ميدالية

إرتفع رصيد الجزائر من الميداليات إلى 13 ميدالية بعدما توج كل من العداء محمد ياسر تريكي بالفضة في سباق القفز الطويل والمنتخب الوطني رجال في سباق 400 متر، لتنهي الجزائر الدورة في المرتبة الـ15 في ألعاب البحر الابيض المتوسط بتاراغونا في إسبانيا.

وفي الدور النهائي الذي جمع 11 قافزا، حقق الرياضي محمد ياشر تريكي الميدالية الفضية بعد قفزة بـ 8,1 متر، و كان أحسن أداء له هذا الموسم، و التي أحرزها في المحاولة الثالثة.

ومن جهة أخرى, تمكن الفريق المكون من العدائين مليك لحولو و ادريس لعرج و محمد بلبشير و كذا ياسين حتحات في اقتناص المركز الثالث في سباق 4 مرات 400 متر خلف إسبانيا في المركز الثاني و إيطاليا في المركز الأول.