شراكة جزائرية - روسية لإنجاز مشروع في السودان

افادت مجلة “ايكو” لمجمع سونلغازن أن الشركة الجزائرية لهندسة الكهرباء والغاز"سي أوجي" والتابعة لمجمع سونلغاز، قد أمضت شراكة إستراتيجية مع شركة "ماشينوامبور" الروسية من أجل إنجازمشروع في السودان.

ونقلا عن المصدر فإن المشروع الذي سيتم إنجازه مع الشريك الروسي محطة طاقة تعمل بالفحم في السودان بسعة 600 ميغاوات. كما يشمل أيضا المعدات الملحقة كمحطة لتحلية مياه البحر بسعة 50.000 م3 /يومن ومركز التحويل الطاقوي بقوة 500/220 كيلوفولت، و105 كيلومترات من خطوط النقل بقوة 220 كيلو فولت ومنطقة تخزين الفحم فضلا عن بنى للمرافقة والدعم.

للتذكير فإن الشركة الجزائرية لهندسة الكهرباء والغاز هي شركة مسؤولة عن إدارة مشروعات البنية التحتية للطاقة. ويتعلق هذا المشروع الذي سيتم إنجازه مع الشريك الروسي بإنجاز محطة طاقة تعمل بالفحم في السودان بسعة 600 ميغاوات.