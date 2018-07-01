السعودية: الشروع في الحصول على سلاح برخصة

أفادت وسائل إعلام سعودية ببدء سريان المهلة المعلنة للمواطنين من قبل وزارة الداخلية للحصول على رخص حيازة الأسلحة والذخيرة بشروط، والتي ستستمر لمدة عام.

وأوضحت صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية، أن المهلة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأحد، ويُشترط وفقا للنظام الجديد، ألا يقل عمر طالب الرخصة عن 21 عاما وأن يكون خاليا من السوابق الجنائية والأمنية، ما لم يرد إليه اعتباره، كما يشترط ألا يكون مصابا بعاهة أو مرض بدني أو عقلي أو نفسي أو عصبي يعوقه عن استخدام السلاح.

وتضم نماذج الطلب، حسب الصحيفة، كشفا طبيا ونموذج تعهد، بالإضافة إلى استمارة رخصة السلاح التي يمكن الحصول عليها بزيارة موقع وزارة الداخلية، وتصدر التراخيص بعد استكمال الإجراءات اللازمة من قبل إدارة الأسلحة والمتفجرات.

وكانت الداخلية السعودية قد أعلنت عن منح المواطنين فرصة لتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من الأسلحة والذخيرة غير النظامية، والسماح بترخيص حيازتها، وبحيث يتم إيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه من تلك الأسلحة وترخيصها أو تسليمها طواعية.

وحثت الوزارة كل من بحوزته سلاح وذخيرة غير مرخصة على الاستفادة من هذه المهلة المعلنة لمدة عام، تجنبا للعقوبات، بما في ذلك الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص.