على أن تنطلق الدراسة رسميا بداية من الـ 04 سبتمبر.
وزارة التربية تعلن عن رزنامة التسجيلات المدرسية للسنة الدراسية 2019/2018
كشفت وزارة التربية الوطنية عن أن التسجيلات المدرسية بالنسية للطور المتوسط ستنطلق في 09 جويلية الجاري بالنسبة للسنة أول متوسط على أن يكون أن تلاميذ السنة الثانية على موعد مع التسجيلات يوم الـ 10 من نفس الشهر، والـ 11 و12 جويلية بالنسبة للتلاميذ السنوات الثالثة والرابعة على التوالي.
أما فيما تعلق بملف التسجيل، فقد قدرت وزارة التربيـة الوطنية حقوق التسجيل بـ 125 دينار بالإضافة إلى ملئ استمارة المعلومات الشخصية الخاصة بالتلميذ تكون موقع من طرف وليه ومصادقة من طرف مصالح المجلس الشعبي البلدي، في حين تم اسقاط مخلف الوثائق الإدارية الأخرى على غرار شهادة الميلاد من ملف التسجيل المدرسي، للتخفيف من متاعب للأولياء والتلامـيذ والإدارة على حد سـواء.
وعن تواريخ تسجيل التلاميذ السنوات الـ 1 و2 و3 من مرحلة التعليم الثانوي، فستكون في تواريخ الـ 15 و16 و17 من شهر جـويـلية الجاري على التوالي.
للإشارة فإن الموسم المدرسي المقبل سينطلق رسميا بداية من الـ 04 سبتمبر.
شاركنا رأيك