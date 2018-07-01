ولد قدور يطلب من الروس و السعوديين الحفاض على تعهداتهم التي أعلنوها في الجزائر

صرح الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور أن البلدان الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيب) وروسيا عليهم الحفاظ على اتفاق الجزائر العاصمة لمواصلة دعم أسعار الخام, معتبرا انه ليس في صالح المنتجين الكبار ان ينهار البرميل مجددا.

و قال ولد قدور في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية "اننا نعمل على الحفاظ على هذا الاتفاق (...) فليس من صالح المنتجين الكبار ان ينهار البرميل مجددا.

و اكد الرئيس المدير العام لسونطراك انه من الصعب التعرف مسبقا على احتمالات رفع سعر الخام من طرف المنتجين الكبار, مشيرا الى العربية السعودية و روسيا.

و في تعليقه على آخر التطورات في الساحة النفطية العالمية, قال ولد قدور "لا نعرف كيف يكون رد فعل السوق", و لكن ما هو اكيد هو "ان الاسعار ستنخفض".

و اوضح قائلا "حتى اذا بقيت الاسعار مرتفعة بعد تقرير الاوبيب بفيينا, برفع البرميل بمليون فهذا راجع الى كون العرض الاضافي يأتي لمرافقة انخفاض انتاج فينزويلا و ليبيا"

و الهدف من هذا الاجتماع هو الحفاظ على الانتاج و لكن هناك اختلالات في انتاج فينزويلا و ليبيا حيث انهما رفعتا سعر البرميل بمليون من اجل تعويض" هذا العجز.

و لهذا السبب بقيت الاسعار في نفس المستوى السابق, حسبما اضاف المسؤول الاول لسوناطراك.

و حسب ولد قدور فإنه سيتم دراسة مقترح لرفع الإنتاج خلال الاجتماع المقبل للجنة المشتركة لمتابعة اتفاق اوبيب-غير الاوبيب المرتقب في سبتمبر المقبل.

و اشار المسؤول الأول لسوناطراك إلى أن الدول الوحيدة لتحالف فيينا التي يمكنها رفع انتاجها هما العربية السعودية و روسيا.

و قد اعربت كل من موسكو و الرياض عن نيتهما في ضخ المزيد من البترول بعد ارتفاع نسبي للأسعار بحيث اقترحا رفع الانتاج ب 5ر1 مليون برميل/اليوم ابتداء من سبتمبر المقبل و أعلن الرئيس الأمريكي السبت الفارط أن العربية السعودية مستعدة لرفع انتاجها إلى 2 مليون برميل/اليوم مضيفا ان الولايات المتحدة تسعى إلى اقناع المنتجين الكبار برفع العرض على مستوى السوق