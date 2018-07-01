ميهوبي: قنوات خاصة شوهت سمعة الجزائر

اتهم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، الأحد، القنوات التلفزيونية الخاصة بالإساءة إلى سمعة الجزائر، بسبب عرضها للأفلام الأجنبية من دون الحصول على حقوق البث.

وخلال توقيع اتفاقية بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وشركة “إيريس”حول تصريح استخدام المصنفات الفنية والسمعية البصرية لمدة سنة، قال ميهوبي، إن “الجزائر تدفع الثمن جراء ما تبثه هذه القنوات الخاصة التي شوهت صورة البلد على الصعيد الدولي”.

وأوضح وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، أن الفدرالية الدولية لمنتجي السمعي البصري تراقب كل ما تبثه القنوات التلفزيونية خاصة تلك التي تعرض أفلام غير مرخصة منذ شهر رمضان.

ويعد بث برامج سينمائية من دون رخصة من أصحابها يفرض عقوبات قانونية صارمة على السلطات الجزائرية يصل إلى حد حجز ممتلكاتها في حال لم يتم تسديد التعويضات.

وكان المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سامي بن الشيخ الحسين، قد انتقد، في وقت سابق، القنوات الخاصة التي تقوم بقرصنة أفلام أجنبية وبثها، وقال بأن قرصنة الأفلام الجديدة التي لا تزال ضمن البرمجة السينمائية يضع سلطات البلد في وضعية حرجة، خاصة إذا طالب أصحاب الحقوق والمالكون لهذه الأفلام بتعويضات.