زطشي إلتقى حاليلوزيتش بباريس والحسم الأسبوع المقبل

شهدت الساعات الماضية تطورات سريعة في ملف المدرب الوطني الجديد، الذي سيخلف رابح ماجر على رأس العارضة الفنية الوطنية في الفترة المقبلة.وبحسب ما أعلنت عنه "الشروق" فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قدم عرضا رسميا للناخب الوطني الأسبق، الفرانكو-بوسني، وحيد خاليلوزيتش للعودة إلى منصبه السابق كمدرب وطني للخضر.

وأكد نفس المصدر أن رئيس الفاف خير الدين زطشي ونائبه ربوح حداد طارا إلى فرنسا، يوم الإثنين المنصرم، عقب إقالة الناخب الوطني رابح ماجر خلال اجتماع المكتب الفدرالي الذي انعقد بسيدي موسى يوم الأحد الماضي، في سفرية غير عادية وخاطفة دامت يوما واحدا، عقدا اجتماعا خلالها بمدرب المنتخب الياباني سابقا وحيد خاليلوزيتش بباريس وقدما له عرضا رسميا لتدريب المنتخب الوطني.

وأضاف ذات المصدر أن خاليلوزيتش يبقى الخيار الأول للفاف لاسيما أن اسمه يلقى قبولا لدى الأنصار الذين يطالبون بعودته وكذا من قبل السلطات العمومية التي تتمنى عودته إلى قيادة المنتخب الوطني، الذي سبق أن أشرف عليه لمدة 3 سنوات ما بين 2011 و2014 وكان وراء قيادته إلى مونديال البرازيل 2014 وتحقيق نتيجة تاريخية من المشاركة الجزائرية في كأس العالم بالتأهل للدور الثاني.

وحسب نفس المصادر فإن المدرب الفرانكو-بوسني طلب مهلة من زطشي للتفكير في العرض على اعتبار أنه يملك عدة اتصالات مع فرق ومنتخبات تريد انتدابه. وفي هذا الخصوص تواجه الفاف منافسة شديدة من الاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المرتقب أن يجتمع المكتب الفدرالي خلال الساعات القادمة في اجتماع استثنائي وخاص للفصل في هوية الناخب الوطني الجديد للخضر ، حسب ما علم من مصادر موثوقة وقد يكون ذلك خلال الأسبوع الجاري