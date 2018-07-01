فيديو: “وثائق بنما” تتهم نجل مدير عام سوناطراك بمعاملات مالية مشبوهة!

ظهر اسم نجل الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، في إطار تحويلات مالية مشبوهة عبر مصارف وبنوك لبنانية في إطار ما يعرف بوثائق “بنما بايبرز”، بشركات وهمية في قطاع النفط.

ونشر موقع درج اللبناني تحقيقا مطولا ورد فيه أنه عندما انتهت تصفية حسابات شركة Brown and root condor، الشركة الفرعية التابعة لـ”سوناطراك” التي حلت عام 2007، حاول “ن.ولد قدور”، تحويل أموال من لبنان إلى هونغ كونغ.

ووفق المصدر فبعد تسريب “وثائق بنما”، اضطر “ع. ب. ف”، الذي انتقل إلى النشاط التجاري ويملك حاليا معرضا للفنون بموناكو، إلى الانسحاب من شركة لإدارة الأموال في الخارج، كان شريكا فيها مع نجل ولد قدور.

وحسب الموقع ذاته، تعتبر مجموعة Synergex Group S.A، إحدى الشركات التي عرضها موساك فونسيكا على ابن ولد قدور، عن طريق مكتب محاماة الشركة اللبنانية الائتمانية سعد ودبس وشركائهما، وتعرف الشركة الثانية التي أنشئت عام 2013، باسم شركة “ف” لمعدات الطاقة المحدودة. وكان من المفترض أن تصبح هاتان الشركتان جزءا من شركة كانت ستنشأ في هونغ كونغ، وستدار من قبل أمناء محليين وتستخدم لفتح حساب في أحد مصارف هذه المقاطعة، ليكون المستفيد منها اسماً يستخدم كواجهة تختاره الشركة اللبنانية بحيث يحمل المستفيد الاقتصادي الذي سيظهر في مستندات الشركة في هونغ كونغ، الجنسية اللبنانية.

وقد وجه خورخي لويس فروتو من مكتب موساك فونسيكا في هونغ كونغ في رسالة إلكترونية بتاريخ 5 جوان 2013 إلى الإدارة القانونية للشركة البنمية خلال معالجة طلب قدمه ولد قدور وبن فرحات من خلال الشركة اللبنانية، يسأل فيها “هل هناك أي اعتراض على طلب الزبون اللبناني الذي يريد فتح حساب في هونغ كونغ؟” سيكون المستفيد الاقتصادي من الشركة لبناني الجنسية.

وكان رد لين دوان المسؤول عن القسم القانوني “بما أن لبنان مسجل ضمن القائمة السوداء لـHSBC وHang Seng وأن الشركات السيشيلية معرضة لخطر كبير وفقا لـبنك التنمية في سنغافورة (DBS)، يملك العملاء، من وجهة نظرنا، فرصة لفتح حساب مصرفي في هونغ كونغ HSBC / Hang Seng / DBS” .

في حين كانت الرسالة التي وجهها خورخي لويس فروتو إلى أدولف دبس بتاريخ 3 جويلية 2013 بمثابة صاعقة، “قال لنا زملاؤنا في هونغ كونغ أنه لا يوجد أي ضمان لفتح حساب حتى لو وفروا الخدمات اللازمة لإنشاء شركة في هونغ كونغ، لأن مصارف البلد ستضطر إلى التدقيق في طبيعة نشاط عميلكم..، نوعية نشاطكم التجاري حساسة والجزائر التي تمثل الجزء الأكبر من سوق عميلكم، دولة ترتفع فيها المخاطر... وهذا الوضع لا يشجع على فتح الحساب.

لهذا السبب يقول الموقع اللبناني، إن “ن. ولد قدور” الذي اختار لبنان قاعدة خلفية لنشاطاته، أنشأ أربع شركات لإدارة الأعمال في الخارج، عام 2009، هي على التوالي Potter Financial وDudley Investment في 27 و28 جانفي وEssence-Ciel في 2 مارس، وDelta Consulting في 6 أكتوبر، وكلها عبارة عن شركات وهمية تعمل مرآة لهياكل فارغة أنشئت في سيشيل، للتعتيم على إدارة الأصول المودعة في المصارف اللبنانية.

وقد أثبتت المستندات والرسائل الإلكترونية التي حصلت عليها الصحيفة الألمانية Süddeutsche Zeitung، وتمت مشاركتها مع “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين”، الصلة القائمة بين هذه الشركة والشركات اللبنانية الوهمية التي يملكها نجل ولد قدور، بحسب الموقع اللبناني نفسه.

ومن خلال دفع الرسوم الإدارية لشركة Synergex SA، من خلال الحساب المسجل في المصرف السويسري UBS، كانAdolphe Debs، المحامي المسؤول عن إدارة أموال المعني، قد كشف هذه الملابسات في رسالة إلكترونية بتاريخ 5 جانفي 2015، جاء فيها “تمت عملية نقل الأموال من خلال دادلي للاستثمار Dudley Investment، وهي شركة شقيقة لمجموعة Synergex”.