الأئمة يمهلون عيسى أربعة أيام قبل الخروج إلى الشارع

أعلن الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، جلول حجيمي، عن إمهال وزير الشؤون الدينية الأوقاف محمد عيسى حتى نهاية الاحتفال بعيد الاستقلال، لللاستجابة إلى ومطالبهم أو النزول إلى الشارع.

وقال حجيمي، اليوم الأحد، في اتصال مع “سبق برس” إنه أصبح من المعيب تلاعب الوصاية بالأمة بهذا الشكل من خلال عدم تطبيق كل الاتفاقات السابقة معهم، تحت حجة التقشف الذي يطبق -حسبه- على قطاعهم فقط مع رفعه عن بقية القطاعات.

وناشد ذات المتحدث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل لرفع الغبن عن الأئمة بعدما أغلقت كل الأبواب في وجوههم.

واتهم حجيمي الوصاية بتطبيق سياسية الكيل بمكيلين في تعاملها مع النقابة التي تأسست -حسبه- للدفاع عن الخط الوطني الأصيل والمرجعية الدينية والوطنية وهي تتعامل بكل احترافية ووفقا للقانون.

وأوضح الأمين العام للتنسيقية أن وقفتهم الاحتجاجية ستكون آخر إنذار للوزارة الوصية لتلبية مطالبهم الاجتماعية والمهنية المرفوعة منذ سنوات وفي مقدمتها الإفراج عن القانون الأساسي للإمام وتحديد المنح والعلاوات التي تصون كرامة الإمام، قبل التصعيد بكل أنواعه.