بالصور.. محرز يغيب عن تقديم القميص الجديد لليستر سيتي

غاب النجم الدولي الجزائري رياض محرز عن تقديم القميص الرسمي لفريقه ليستر سيتي الإنجليزي الخاص بالموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لفريق الثعالب على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” اليوم الأحد صور تقديم القميص الأساسي والبديل الخاص بالموسم المقبل.

وغاب محرز عن عملية التقديم فيما حضر بعض نجوم “الفوكسيس” على غرار القائد مورغان والمهاجم جيمي فاردي وكذا ألبرايتون.

ويؤكد غياب نجم الخضر عن عملية تقديم قميص فريقه قرب رحيله صوب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.