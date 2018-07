ترامب: الملك سلمان وافق على طلبي بزيادة إنتاج النفط

ذكر البيت الأبيض في بيان، ليل السبت-الأحد، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المملكة تملك القدرة على إنتاج مليوني برميل إضافي من النفط يومياً لاستخدامها في حال الضرورة لضمان توازن الأسواق، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وجاء بيان البيت الأبيض بعد وقت قصير على إعلان الرئيس الأمريكي، أن العاهل السعودي وافق على طلبه زيادة الإنتاج.

وبدا كلام البيت الأبيض أكثر تحفظاً من تصريحات ترامب الذي كان أعلن في تغريدة على موقع تويتر، أن العاهل السعودي وافق على طلبه زيادة إنتاج النفط.

وقال ترامب: “تحدثت للتو إلى الملك السعودي سلمان وشرحت له أنه بسبب الاضطرابات والخلل في إيران وفنزويلا، أطلب أن تزيد السعودية إنتاج النفط، ربما حتى مليوني برميل للتعويض” وإن “الأسعار مرتفعة للغاية!”.

وأكد ترامب أن الملك سلمان “وافق” على الطلب.

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference...Prices to high! He has agreed!