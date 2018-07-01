ترامب: الملك سلمان وافق على طلبي بزيادة إنتاج النفط

ذكر البيت الأبيض في بيان، ليل السبت-الأحد، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المملكة تملك القدرة على إنتاج مليوني برميل إضافي من النفط يومياً لاستخدامها في حال الضرورة لضمان توازن الأسواق، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وجاء بيان البيت الأبيض بعد وقت قصير على إعلان الرئيس الأمريكي، أن العاهل السعودي وافق على طلبه زيادة الإنتاج.

وبدا كلام البيت الأبيض أكثر تحفظاً من تصريحات ترامب الذي كان أعلن في تغريدة على موقع تويتر، أن العاهل السعودي وافق على طلبه زيادة إنتاج النفط.

وقال ترامب: “تحدثت للتو إلى الملك السعودي سلمان وشرحت له أنه بسبب الاضطرابات والخلل في إيران وفنزويلا، أطلب أن تزيد السعودية إنتاج النفط، ربما حتى مليوني برميل للتعويض” وإن “الأسعار مرتفعة للغاية!”.

وأكد ترامب أن الملك سلمان “وافق” على الطلب.

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference...Prices to high! He has agreed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 juin 2018



وقال البيت الأبيض في بيانه: “رداً على طلب الرئيس (ترامب) بشأن العجز في سوق النفط، أكد الملك سلمان أن المملكة تبقي مليوني برميل يومياً من القدرة الاحتياطية لاستخدامها بحذر في حال الضرورة لضمان توازن السوق واستقرارها، وبالتنسيق مع شركائها المنتجين، لمواجهة أي احتمال”.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، السبت، أن الملك سلمان وترامب أكدا خلال الاتصال الهاتفي “ضرورة بذل الجهود للمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي”. وأضافت أنهما بحثا في “المساعي التي تقوم بها الدول المنتجة لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات”.

ولم تأت على ذكر أي تفاصيل إضافية أو أرقام.

#خادم_الحرمين_الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جرى خلاله بحث العلاقات المتميزة بين البلدين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.https://t.co/0RGm1yEAuI#واس pic.twitter.com/AmGs7PzlNA — واس (@spagov) 30 juin 2018



وأشار البيت الأبيض إلى أن “الزعيمين أكدا مجدداً التزامهما سلامة واستقرار سوق الطاقة العالمي بما يفيد كل الأمم”. وأضاف أنهما “اتفقا على أن ضمان توازن السوق العالمية للنفط أساسي لضمان حصول الناس في كل مكان على طاقة يمكن الاعتماد عليها وبأسعار مقبولة”.

وكانت دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشريكاتها المنتجة الأخرى بينها روسيا، أقرت قبل اسبوع زيادة إنتاج النفط الخام بنحو مليون برميل يومياً اعتباراً من جويلية، في اتفاق اعتبره خبراء “غامضاً” وأكدوا أنه لن يؤثر بشكل كبير على الأسعار أو يلبي مطالب ترامب بخفض أسعار النفط لفصل الصيف.

وعدلت هذه البلدان بذلك اتفاقاً أبرم قبل 18 شهراً وأدى إلى إنهاء الوفر العالمي في النفط ورفع أسعار الخام. وقد سمح برفع أسعار النفط الخام من أقل من ثلاثين دولاراً للبرميل مطلع 2016 إلى نحو سبعين دولاراً.

ودافعت السعودية بدعم من روسيا بشدة عن زيادة الإنتاج نظراً لتزايد الشكاوى لدى دول مستهلكة رئيسية مثل الولايات المتحدة والهند والصين من ارتفاع الأسعار.