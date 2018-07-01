هذا ما قاله الطيب لوح حول “قضية الكوكايين”

تحفظ وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن إعطاء تفاصيل جديدة حول قضية الكوكايين المحجوزة بوهران، غير أنه أكد بان ” القضية هي الآن بين أيدي القضاء الذي لا يستمع إلا للقانون وضميره” .

وقال وزير العدل، في تصريح، اليوم الأحد، على هامش المصادقة على مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية، بمجلس الأمة،“تكلمت عليها كثيرا وأعطيت ما كان عندي من توضيحات بالنسبة لأسرة الإعلام والرأي العام بصفة عامة” .

وتضمن لوح توجيه رسالات إلى مختلف الأطراف العاملة على القضية قائلا :”الكل مطالب بالعمل بدقة وفي إطار قانون الجمهورية ودستور البلاد”، مشيرا في السياق ذاته“نحتكم دائما إلى ما ينص عليه القانون وما ينص عليه الدستور”.

ولم يستثن الوزير وسائل الإعلام، حيث نبه إلى أن ” أسرة الإعلام كلما روجت وكلما حللت بالدقة المطلوبة للمبادئ الدستورية والقانونية التي نعتمد عليها في بناء المجتمع كلما كان ذالك في صالح تقدم بلادنا وازدهارها في جميع المجالات بما فيها الاخلقة” .