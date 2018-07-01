الجزائر تدرس إمكانیة الترشح بملف مغاربي مشترك

أكد وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، الیوم الأحد، أن الجزائر تدرس إمكانیة الترشح لإحتضان مونديال 2030 بملف مغاربي مشترك مع الجزائر وتونس والمغرب.

وقال حطاب، في تصريح لوسائل الإعلام، بمدينة "تاراغونا" الإسبانیة، أن الجزائر تدرس إمكانیة الترشح لإحتضان مونديال 2030 بملف مغاربي.

وجاءت تصريحات الوزير، بعد الأخبار التي راجت مؤخرا بعد عن إمكانیة تقدم تونس، المغرب والجزائر بملف مشترك لإحتضان كأس العالم.

القراءة من الخبر