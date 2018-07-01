روسيا تفجر المفاجأة وتقصي اسبانيا

بلغت روسيا المستضيفة دور الثمانية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الأحد عندما فازت 4-3 على اسبانيا بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتصدى إيجور أكينفييف حارس مرمى روسيا لركلة الترجيح الثالثة من كوكي ثم عاد ليتصدى للركلة الأخيرة من إياجو أسباس.

وستواجه روسيا الفائز من كرواتيا او الدنمرك، اللذين سيلعبان في وقت لاحق اليوم الاحد، في سوتشي في 7 يوليو تموز الجاري.

وجاء الهدفان في الشوط الأول.

وانتزعت اسبانيا التقدم في الدقيقة 12 بعد ان سجل سيرجي إجناشفيتش مدافع روسيا بالخطأ في شباكه لكن أرتيم جيوبا تعادل من ركلة جزاء لاصحاب الارض في الدقيقة 42 عقب لمس جيرار الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.