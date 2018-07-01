فرار سجين “جزائري” بمروحية من سجن فرنسي

أعلنت السلطات الفرنسية، عن فرار اللص الشهير ذو الأصول الجزائرية “فايد رضوان” من سجن بباريس، باستعمال طائرة مروحية.

وحسب موقع “بي.بي.سي” العربي، فإن فايد ذو 45 سنة، هرب بمساعدة ثلاثة من أعوانه مسلحين، هبطوا بمروحية في ساحة السجن.

وصرح،المسؤول الأمني للسجن،جان فرانسوا لقناة “BFMT”،أن المروحية مسجلة في بلجيكا،مضيفا أن السجين “كان في منطقة العزل،لكن يكن تحت رقابة شديدة”.

وتم سجن الفرنسي فايد رضوان، لإدانته بارتكاب عدة جرائم السطو المسلح.

وحسب الإعلام الفرنسي، فإن رضوان الذي يوصف بـ”اللص الذكي” يعشق الكتابة والسينما ويحترف السطو،وغالبا ما يفر من السجون بطريقة هوليوودية.