نجل بوضياف يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن ناصر بوضياف نجل الرئيس المغتال محمد بوضياف، الجمعة، ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2019.

وأكد ناصر في كلمة له من بلدية أولاد ماضي بالمسيلة على هامش إحياء الذكرى 26 لاغتيال والده بحضور مجاهدين وشخصيات وأعضاء من مؤسسي حزب “الجزائر قبل كل شيء” (قيد التأسيس) عن دخوله رسميا غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة كمرشح حر، لأن الجزائر على حد قوله بحاجة إلى رجالها وأبنائها المخلصين وأن البلاد في الوقت الحالي في حالة خطر.

ناصر بوضياف تعهد إذا منحه الشعب الجزائري الثقة أن يكون رئيسا عليهم لعهدة واحدة فقط وبناء نظام يحتكم إلى العلم والعدالة والتربية والثقافة والاقتصاد الناجح ومنه تحقيق حلم والده من أجل إعادة السيادة إلى الشعب كله والتغيير السلمي من خلال إرادة الشعب، داعيا الشعب إلى الالتفاف حول هذا المشروع.

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