رسميا ..العربي هلال سوداني في نوتينغهام فوريست

أمضى الدولي الجزائري هلال العربي سوداني ، اليوم الجمعة ، رسميا مع نادي نوتنغهام فوريست الإنجليزي ، حسب ما أعلن عنه النادي على حسابه الرسمي في تويتر.

وفي تغريدة على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي ، أعلن نوتينغهام فوريست عن ظفره بخدمات سوداني قادما من دينامو زغرب الكرواتي .

وقال سوداني بعد توقيع عقده مع ناديه الجديد إن "اللعب في الدوري الإنجليزي يبقى حلما لأي لاعب في العالم وعليّ أن أشكر نادي نوتينغهام فوريست على إتاحة هذه الفرصة لي".