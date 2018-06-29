رسميا ..العربي هلال سوداني في نوتينغهام فوريست
أمضى الدولي الجزائري هلال العربي سوداني ، اليوم الجمعة ، رسميا مع نادي نوتنغهام فوريست الإنجليزي ، حسب ما أعلن عنه النادي على حسابه الرسمي في تويتر.
وفي تغريدة على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي ، أعلن نوتينغهام فوريست عن ظفره بخدمات سوداني قادما من دينامو زغرب الكرواتي .
وقال سوداني بعد توقيع عقده مع ناديه الجديد إن "اللعب في الدوري الإنجليزي يبقى حلما لأي لاعب في العالم وعليّ أن أشكر نادي نوتينغهام فوريست على إتاحة هذه الفرصة لي".
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