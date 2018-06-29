إيكسون موبيل”، “أناداركو” و”كوإيتشو” للتنقيب عن النفط بالجزائر

لقاءات مكثفة لولد قدور بواشنطن

كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدورعن سلسلة محادثات أجراها مع مسؤولي مجمعات طاقوية دولية على غرار مجمع “إيكسون موبيل” و«أناداركو” “كوإيتشو” تطرق فيها معهم إلى فرص الشراكة والاستثمار في مجال إنتاج المحروقات ونقلها وتسويقها في إطار مسعى يهدف إلى ترقية استثمارات سوناطراك التي تعد القلب النابض للاقتصاد الوطني.

وكثف ولد قدور الذي يشارك بواشنطن في الطبعة الـ 27 للندوة العالمية حول الغاز اللقاءات مع مسؤولي شركات أمريكية ودولية حيث سمحت هذه اللقاءات بالتطرق مع الشركاء إلى المقاربة الجديدة للمجمع بشأن تطوير نشاطاته.

وعقد ولد قدور في هذا الإطار لقائين مع مسؤولي “إيكسون موبيل” أول مجمع بترولي في العالم المهتم بالاستثمار في المجال المنجمي الجزائري.

وفي سياق المحادثات اجرى الرئيس المدير العام لسوناطراك لقاء مع داران وودس الرئيس المدير العام للشركة البترولية الأمريكية الرائدة ونائبيه دايفيد ماكلين وبراد كورسون.

وأشار ولد قدور إلى تواجد فريق تقني من “إيكسون موبيل” حاليا في الجزائر العاصمة لبحث “فرص الشراكة حول مشاريع محددة”.

ويتعلق الأمر أساسا ببحث فرص استغلال الاكتشافات الأخيرة للمحروقات التي حققتها سوناطراك. وهي عبارة عن اكتشافات صغيرة لن تكون مربحة إذا تم استغلالها على حدة.

وأوضح الرئيس المدير العام لسوناطراك أن المجمع يبحث عن نظام يمكنه من ربط هذه الحقول لتطويرها سويا، مشيرا إلى أن المشاريع التي نوقشت مع الشركة الأمريكية لا تزال في مرحلة الاستكشاف وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

وأضاف أنه من المؤكد أن تواجد “إيكسون موبيل” في الجزائر سيعود بالفائدة من حيث استقطاب المجال المنجمي الجزائري.

واغتنم ولد قدور فرصة تواجده بواشنطن لإعادة بعث النقاشات المباشرة مع المجمع الأمريكي أناداركو حول تطوير آبار جديدة في حقلي حاسي بركين وأورهود.

وأشار إلى أن المجمع الأمريكي الذي يعد اكبر منتج خام من بين شركاء سوناطراك وعد بتقديم اقتراح نهائي حول هذا الاستثمار بقيمة ومليار دولار في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع.

كما تحادث مع رئيس “شوفرون” المكلف بالتموين والتسويق كولين بارفيت الذي أعرب عن أمل المجمع في المشاركة في مشروع إنشاء شركة للتبادل التجاري أطلقتها سوناطراك وتود “شوفرون” الاستمرار في التزود بغاز البترول المميع ومواد بترولية أخرى لدى سوناطراك.

من جهته التقى ولد قدور كذلك مع مسؤولي المجمع الياباني “كوإيتشو” المتخصص في بناء ناقلات الغاز المميع بحيث اقترحت هذه الأخيرة تبادل ناقلات غاز مميع قديمة تابعة لسوناطراك بناقلات جديدة مع احتساب فارق الثمن. ومع الإيطالي إينال تحادث ولد قدور حول مسألة التنازل عن مساهمات في إطار مشروع يشارك فيه البريطاني بيتروسلتيك.

وأوضح الرئيس المدير العام لسوناطراك أن المجمع البريطاني يعارض استرجاع سوناطراك لهذه الأصول استنادا إلى اتفاق مع الإيطالي إينال يمكنه من إعادة شراء حصص المجمع الإيطالي في حال التنازل عن أسهمه، وستلتقي سوناطراك وإينال من جديد لمواصلة النقاشات حول هذه العملية.