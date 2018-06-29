"code213"..ثورة رقمية في الجزائر

أطلقت شبكة "سيمبلون" الدولية ، أمس الخميس، أول مدرسة للتكوين في مهن الويب بالجزائر ستحمل اسم "code213"، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت بفندق سوفيتال بالجزائر العاصمة بحضور عدّة شخصيات على غرار مستشارة والي الجزائر فتيحة سليماني وممثل البنك العالمي بالجزائر ديمبا با إلى جانب مؤسس شبكة "سيمبلون" فريديريك باردو وعدد من مسيّري الشركات الناشئة الناشطة في المجال الرقمي.

وستتيح مدرسة "code213" فرصة لمئات الجزائريين من جميع المستويات والفئات العمرية لولوج مجال مهني واعد هو مجال التسويق الإلكتروني والبرمجة وكل ما له علاقة بمهن الويب ، و تعتبر المدرسة ثورة في المجال الرقمي بالجزائر لاعتمادها على منهجية بيداغوجية مبتكرة في تكوين الكفاءات من أجل إدماجهم بشكل سريع في سوق العمل.

وتقترح "code213" في دورتها الأولى التي تنطلق منتصف شهر أكتوبر المقبل ، فيما تجرى التسجيلات الإلكترونية للالتحاق بها في الفترة الممتدة ما بين 28 جوان و 27 سبتمبر ، 4 برامج تكوينية تتراوح مدتها ما بين 3 إلى 6 أشهر في التخصصات التالية:

-( datartisan ): إدارة المعطيات الإلكترونية واستغلالها في تطوير تطبيقات وبرامج مختلفة

-(chef de projet digital): الإشراف على تطوير الحلول الرقمية في مختلف المجالات

-(développeur web): تطوير وتصميم المواقع الإلكترونية

-(développeur wordpress): تطوير وتصميم المواقع الإلكترونية على نظام ووردبرس



جانب من الندوة الصحفية لإطلاق مدرسة code213

وسيكون الالتحاق ببرامج المدرسة متاحا لجميع الفئات العمرية ودون اشتراط أي مستوى تعليمي أو تخصص معيّن ، لكن بعد اجتياز اختبارات لانتقاء المتكوّنين بناء على معايير الدافعية والقدرة على العمل الجماعي وغير ذلك ، وتوفر المدرسة تربصا تطبيقيا لمدة 6 أشهر مباشرة بعد نهاية التكوين على مستوى المؤسسات المتعاقدة لتسهيل إدماج المتكوّنين في سوق العمل .

أما عن السبب وراء اختيار تسمية "code213" للمدرسة فهو يعود، حسب ما أوضح مؤسس "سيمبلون" الذي أبدى سعادته بزيارته الأولى للجزائر ، إلى ارتباط كلمة "code" بكل ما له علاقة بالبرمجة وعالم الويب بالإضافة إلى تعبير الرقم 213 عن الجزائر لكونه رقمها الهاتفي التعريفي الدولي.

وللاطلاع على معلومات أكثر حول التخصصات المفتوحة وطريقة التسجيل للالتحاق بها يمكنكم زيارة الموقع التالي:

http://www.code213.tech/