زطشي في فرنسا وعينه على حليلوزيتش ورونار

يتواجد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، منذ أمس الخميس بفرنسا، في إطار سعيه لإيجاد ناخب وطني جديد، ليخلف رابح ماجر.وكشفت مصادر “النهار”، عن لقاء مرتقب بين خير الدين زطشي، وكل من حليلوزيتش، ورونار، على حد سواء، ضمن هذه السفرية.

وأضافت ذات المصادر، أن زطشي التزم بالسرية والتكتم خلال سفريته هذه، على غير العادة، في خرجة أعادة إلى الأذهان سيناريو لقائه مع ألكاراز في إسبانيا.

يذكر أن منصب مدرب المنتخب الجزائري، يبقى شاغرا لحد الآن، بعد إعلان “الفاف” تخليها عن خدمات رابح ماجر، خلال آخر اجتماع للمكتب الفيدرالي.