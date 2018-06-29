بالفيديو: ظهور نظام الدفاع الصاروخي الروسي “بانتسير-إس أم” الجديد في مناورات بالجزائر

قبل 3 أيام أجرى الجيش الوطني الشعبي مناورات ضخمة “صخر 2018” بحضور الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، وهي مناورات ضخمة بالذخيرة الحية والطائرات والحوامات، بوهران.

وخلال هذه المناورات ظهر نظام الدفاع الصاروخي ذاتي الدفع “بانتسير-إس أم” الجديد، بحسب ما أوردت سبوتنيك وموقع Menadefense.net.

وقال مينا ديفونس إن “بانتسير-إس أم” سيتفوق على النسحة السابقة “بانتسير-إس1” التي تستخدمها العديد من الجيوش.

وفعالية النظام الجديد ذاتي الدفع أكثر بمرتين ونصف من النسخة السابقة من حيث القوة النارية وسرعة إطلاق النار. ويستطيع الرادار فيه كشف حتى الأهداف الصغيرة جدا على مسافة تصل إلى 75 كيلومترا ، ومدى إطلاق الصواريخ يصل إلى 40 كيلومترا. وفيه حماية عالية ويناور بشكل جيد وقادر على الصمود أكثر.

ويشير الموقع إلى أن الجزائر تشعر بالقلق إزاء تعزيز قوات الدفاع الجوي. ولذلك فهي من أكثر الدول اهتمام بأنظمة الدفاع الجوي الروسية. من المتوقع تسليم أول شحنة من “بانتسير-إس أم” في عام 2019.