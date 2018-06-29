في تقريرها السنوي: واشنطن تدعوا الجزائر لمعاقبة مهربي البشر

أبقت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي بشأن الإتجار بالبشر 2018 والذي صدر، الخميس، الجزائر في المستوى الثاني للدول الموضوعة تحت المراقبة، وذالك للعام الثاني على التوالي. وتضمن التقرير تقريبا نفس الملاحظات التي دونها العام الماضي، وتزامن صدوره مع حملة انتقادات واسعة وضغوطات تتعرض لها الجزائر بشان قضية المهاجرين.وجاء في التقرير أن الجزائر لا تفي بالحد الأدنى لمعايير القضاء على الاتجار؛ مشيرة إلى الجهود المبذولة من قبل السلطات الجزائرية، من خلال زيادة عدد التحقيقات والملاحقات القضائية للمتورطين في قضايا الاتجار بموجب قانون مكافحة الاتجار، وهو ما سمح بتحديد 33 ضحية، وأشار التقرير بهذا الخصوص إلى زيادة التدريب للقضائي للعاملين في هذا المجال، كما تم إنشاء ومنح الموارد اللازمة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار التي تقع تحت الوزير الأول، وقامت بتنظيم يوم وطني ضد الاتجار بالأشخاص.

ويقول التقرير انه على الرغم من هذه الإنجازات ، لم تبلغ الحكومة عن أي إدانة للاتجار بالبشر، أو الجرائم ذات الصلة ولم تنفذ خطة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص. كما لم تحدد بصورة منهجية الضحايا خاصة بيت الفئات الضعيفة، مع اعتماد معايير موحدة في التعامل مع الضحايا، واعتبر التقرير بان الجزائر لم توفر ما يكفي منها إجراءات الحماية لجميع ضحايا الاتجار. نظرا لعدم وجود إجراءات لتحديد هوية الضحية وإجراءات الفحص الرسمية، إضافة إلى ذالك فان الضحايا المحتملين معرضين لعقوبات قانونية ضدهم عن الأفعال المرتكبة مباشرة نتيجة تعرضهم للاتجار، مثل الهجرة الانتهاكات والبغاء.

عقوبات صارمة ضد المتورطين في قضايا الإتجار بالبشر

وقدمت واشنطن في تقريرها جملة من التوصيات، على رأسها تنفيذ المرسوم الرئاسي لعام 2016 الذي يتعلق باستحداث اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، مع دعا التقرير، السلطات الجزائرية إلى التحقيق بحزم في قضايا تهريب البشر، ومحاكمتهم، وإصدار عقوبات صارمة ضد مرتكبي جرائم الجنس والاتجار بالعمال والمعاقبة

كما يقترح التقرير وضع إجراءات رسمية لتحديد هوية الضحية، بشكل استباقي، وتحسن مستوى التكوين وبرامج تدريب إضافية في هذا المجال لفائدة أعوان الأمن والهيئات القضائية، والمكلفين بتوفير الرعاية الصحية، والعاملين في المجال الاجتماعي لتحسين مستوى الأعوان في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.

كما اقترح التقرير تطوير آليات رسمية لتوفير خدمات الحماية الملائمة للضحايا بشكل مباشر أو من خلال الشراكة مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، من خلال توفير المأوى وما يكفي من الطبية والرعاية النفسية والاجتماعية، والمساعدة القانونية، ومساعدة الراغبين في العودة إلى أوطانهم لجميع ضحايا الاتجار؛ وكذا ضمان عدم اعتقال الضحايا، أو ترحيلهم بسبب الأفعال المرتكبة كنتيجة مباشرة لتعرضهم للاتجار.

وأوصى التقرير، ضمان العودة الآمنة والطوعية للضحايا الأجانب، من خلال التعاون مع المنظمات ذات الصلة والممثليات الدبلوماسية للدول المعنية، ومنح بدائل للترحيل اذا ما كانت هناك مخاوف على سلامة الأشخاص في بلدانهم، ومواصلة جهود التوعية فيما يتعلق بمؤشرات ومخاطر الاتجار، بما في ذلك الفرق بين الاتجار بالبشر والتهريب، إلى جانب متابعة القضايا الجنائية والإبلاغ عنها وتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأشار التقرير، إلى الجهود التي بذلتها الجزائر للتحقيق والملاحقة القضائية ضد المتورطين، بموجب التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات الذي يجرم كل أشكال التحرش الجنسي والعمل القسري والاتجار بالبشر، وتتراوح العقوبات بموجب هذا القانون ما بين ثلاث إلى عشرين سنة سجن، ويرى التقرير بان تلك العقوبات صارمة بما فيه الكفاية خاصة فيما يتعلق بالاتجار بالجنس وتجريم بيع الأطفال. وأضاف التقرير، بان القانون يمكنه تطبيقه ليشمل جرائم مثل تهريب المهاجرين أو التبني غير القانوني. وبحسب التقرير، فان قاعدة البيانات التي تشمل ضحايا الاتجار والملاحقات القضائية والإدانات، لا تزال غير مفعلة مع انتهاء فترة إعداد التقرير.