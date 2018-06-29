الماليون سيتحدثون بشرائح موبيليس في الأيام القليلة المقبلة

علمت “البلاد” من مصدر مطلع أن المتعامل التاريخي للهاتف النقال موبيليس، فاز برخصة رابعة للجوال بمالي في إطار تخطيط موبيليس للانتشار على نطاق أوسع في القارة الافريقية.

وترشحت موبيليس لنيل رخصة كما تقدمت بعرض جيد، بعد قرار حكومة مالي في مارس 2017 طرح ترخيص رابع في السوق لإنشاء وتشغيل شبكة اتصالات مفتوحة للجمهور بعدما اعربت دولة مالي عن رغبتها في تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للاتصالات وفي تقديم خدمات جديدة وتحسين التغطية الجغرافية للأراضي الوطنية وإمكانية وصول السكان إلى خدمات الاتصالات وخلق موارد إضافية لقطاعات أخرى من الاقتصاد الوطني وخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة وتعزيز سوق الاتصالات الوطنية.

وكانت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، هدى فرعون، قد أكدت أن انفتاح موبيليس على القارة الأفريقية أمر جيد، لأن الشركة العمومية للهاتف النقال لديها “القدرات الفنية والإدارية والقدرة على العمل في هذا الاتجاه”، مشيرة إلى توفرها أيضا على الوسائل المالية للاستثمار. “قدمنا عرضًا، أفضل ما يمكننا القيام به، للحصول على الترخيص ولدينا الوسائل لسياستنا ونحن متفائلون جدا”.