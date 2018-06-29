مشاهد تُظهر عدم احترام شركة “سعيدة” لشروط تخزين منتجاتها بحسب منظمة حماية المستهلك



نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك صورا تظهر عدم احترام مؤسسة انتاج المياه المعدنية سعيدة لشروط حفظ منتجاتها الموجهة للاستهلاك، حيث تعرض مباشرة لأشعة الشمس.

وبحسب المنظمة، فإن الصور تم التقاطها في مستودع تابع للشركة في العاشور بالجزائر العاصمة، حيث طالبت المنظمة من وزارة التجارة التحقيق والتدخل في هذه مثل هذه الحالات، لا سيما وأنها تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، مما تشكل خطرا على صحة المستهلكين.

وأطلقت المنظمة حملة تحت شعار “كفى لا تسقيني سما” لمحاربة سوء تخزين أو نقل المنتجات بطريقة تعرض مباشرة لأشعة الشمس وهو ما يتنافى مع الشروط والقوانين .