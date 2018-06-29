ميهوبي يزور قبر معطوب ويصفه بـ"الشهيد"

زار وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، مساء أمس الخميس وترحم على قبر الفنان معطوب لوناس بتاوريرت موسى ببلدية آيت محمود (دائرة بني دوالة) على بعد 17 كلم جنوب تيزي وزو، حسبما علم اليوم الجمعة من مصالح الولاية.

وأوضح ذات المصدر أن ميهوبي، الذي كان حاضرا بصفة شخصية بولاية تيزي وزو، زار منزل معطوب بتالا بونان على الطريق المؤدية لتاوريرت موسى. ثم ترحم عليه ليلتقي بعدها مع والدة لوناس معطوب نا علجية .

وكان الوزير مرفوقا بوالي الولاية محمد بودربالي والمديرة المحلية للثقافة نبيلة قومزيان حيث زار أيضا مقر مؤسسة معطوب أين تحادث مع أعضاء هذه المنظمة الحاضرين بعين المكان بخصوص مشروع إنشاء متحف وتنظيم تكريم لروح هذا الفنان بأوبرا الجزائر، وفقا للمصدر.

و في رسالة نشرت عبر صفحة فايسبوك لوزارة الثقافة بمناسبة إحياء الذكرى الـ 20 لاغتيال معطوب، حيا ميهوبي "الشهيد، الفنان والشاعر لوناس معطوب" الذي كان "واضحا في مواقفه وصريحا في آرائه ومؤمنا بالديمقراطية" مشيرا إلى أن "الفنان لا يموت أبدا".

وأضاف ميهوبي مخاطبا الفنان مباشرة " لقد بقيت راسخا في الأذهان بفضل نضالك عن الهوية الذي قمت به عن قناعة من اجل الثقافة و اللغة الامازيغية التي نحضر اليوم ترسيخها الفعلي : اللغة الامازيغية وطنية و رسمية مع اكاديمية لترقيتها و رفعها لأعلى المستويات مع اتخاذ جميع الإجراءات كترسيم يناير لتوطيد هذه الثقافة وكل الهوية الجزائرية".

وكان وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود الذي قام بزيارة عمل بولاية تيزي وزو، قد ترحم في 25 يونيو الجاري على الفنان المرحوم ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري الذي خصص له بالمدخل الغربي لتيزي وزو .