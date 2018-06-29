بوتفليقة يمنع التنازل عن أملاك إقامة الدولة

أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرار يمنع بموجبه البيع والتنازل عن أملاك إقامة الدولة الساحل بما فيها تلك التي تعود إلى العهد الإستعماري.

ووفق ما ورد في المرسوم المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإن “جميع الهياكل التابعة لأملاك المؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل (..) غير قابلة للتنازل”.

وجاء في المادة الثانية أن “عدم قابلية التنازل تخص كل الفيلات والشاليهات والشقق والمحلات والأراضي وأي أملاك عقارية أخرى، مهما تكن طبيعتها”

وأوضح المرسوم أن القرار يشمل “الهياكل والمحلات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل استعادة الاستقلال الوطني والتابعة لأملاك إقامة الدولة الساحل”.

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