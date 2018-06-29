حصيلة سلبية للجزائر في ألعاب "تاراغونا" المتوسطية

حصدت الجزائر 6 ميداليات من مختلف المعادن الثلاثة، بعد مرور ستة أيام من انطلاق ألعاب البحر المتوسط 2018، الجارية بمدينة تاراغونا الإسبانية.

وتحتل الجزائر المركز العاشر في ترتيب المنتخبات المشاركة في هذه الألعاب، بعد مرور ستة أيام عن انطلاقها.

وتملك الجزائر في رصيدها لحد الآن ميداليتان ذهبيتان (سحنون في سباحة 100 م حرة مع تحطيم الرقم القياسي الجزائري الذي كان بحوزة نبيل كباب منذ عام 2009 ودايخي في رياضة الكاراتي)، ثلاثة فضيات، وميدالية برونزية واحدة.

وتتصدر ايطاليا لحد الآن، ترتيب الدول المشاركة في هذه الألعاب، من حيث عدد الميداليات المحققة، بمجموع 69 ميدالية، من بينها 30 ذهبية.

إلى ذلك، أقصي المنتخب الجزائري لكرة اليد من دورة ألعاب البحر المتوسط الجارية بتاراغونا الاسبانية، عقب انهزامه أمس أمام نظيره التونسي بنتيجة 30-25 في الدور ربع النهائي الذي جرت وقائعه بقاعة كامبلار.

على صعيد آخر، سيكون وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، يوم السبت 30 جوان، على موعد السفر لمدينة تاراغونا الإسبانية، لحضور ختام الألعاب المتوسطية.

وسيتواجد، حطاب في إقليم كتالونيا رفقة والي وهران ورئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف بغرض استلام العلم الأولمبي للطبعة القادمة.

وستقوم الجزائر باحتضان دورة 2021، في موعد هام بالنسبة للرياضة في بلادنا، سيساهم في إظهار قدُراتها على استقبال المحافل الدولية.

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