برشلونة يعود لسباق ضمن محرز !!

أكد موقع “سبور” الإسباني، أن نادي برشلونة ما يزال يخطط للتعاقد مع النجم الجزائري لنادي ليستر سيتي الإنجليزي رياض محرز.وأشار الموقع أن “البلوغرانا” يريد محرز سعيا لتعويض رحيل نجمه الإسباني أندريس إنييستا نحو الدوري الياباني هذا الصيف.

كما وصف المصدر صفقة محرز هذا الصيف بـ”المستقبل الرياضي للبارصا”، مشيرا لعدم وجود أي مفاوضات رسمية بهذا الخصوص.

للتذكير فإن العرض الرسمي الوحيد الذي وصل إدارة “الثعالب” للتخلي عن الجزائري كان من مانشستر سيتي بقيمة 75 جنيه إسترليني.