فيديو: صالون تلمسان للسيارات ... 48 ساعة كآجل أقصى لتسليم السيارات للزبائن

أقر وكلاء السيارات المشاركون في صالون تلمسان للسيارات في دورته الثالثة، بتقليص آجال تسليم المركبات لأقل من 48 ساعة.

وبهذا الشأن أكد الوكلاء السبعة أنه يتم تسليم السيارات في آجل أقصاه 48 ساعة بالنسبة لأصناف السيارات المتاحة.

كما كشف المتعاملون عن عروض ترويجية لأكثر من 50 صنفا من السياارت المركبة في الجزائر.

للإشارة فقد شارك 7 وكلاء لتركيب السيارات من أصل 10 متعاملين في الجزائر.

وكانت فعاليات صالون السيارات والدرجات النارية بتلمسان في طبعتها الثالثة قد انطلقت يوم أمس الخميس ،بقصر الفنون والمعرض بالكدية.