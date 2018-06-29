الكشف عن موعد إلتحاق سوداني بناديه الجديد

يخضع اللاعب الدولي الجزائري، هلال العربي سوداني، الجمعة، للفحوص الطبية في نادي نوتنغهام فوريست الإنجليزي، تمهيدا لانضمامه إليه تحسبا للموسم المقبل، قادما من نادي دينامو زغرب الكرواتي، الذي لعب معه لخمسة مواسم كاملة.

وهذا بعد أن فضل ابن الشلف عرض النادي الإنجليزي الناشط بدوري الدرجة الثانية على حساب عرض نادي كالياري الإيطالي الذي كان دخل على الخط مؤخرا، فضلا عن كون مسؤولي نوتنغهام فوريست كانوا يريدون سوداني منذ الميركاتو الشتوي الفارط.

قالت مصادر إعلامية متطابقة إن سوداني منتظر الجمعة في إنجلترا من أجل إجراء الفحوص الطبية في نادي نوتنغهام فوريست، وأكد موقع “نوتنغهام لايف” المقرب من النادي المذكور أن هداف “الخضر” اتفق على كل كبيرة وصغيرة مع مسؤولي النادي الإنجليزي للإمضاء في الفريق، حيث قدرت الصفقة بـ2.8 مليون جنيه إسترليني أي ما يزيد عن ثلاثة ملايين يورو بقليل، بعد أن تمكن الإنجليز من إقناع مسؤولي دينامو زغرب الكرواتي بتسريح أحسن لاعب في الفريق خلال المواسم الخمسة الأخيرة،