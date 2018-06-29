زين العابدين بن علي يرغب بالعودة إلى تونس



في أول تصريح لبن علي منذ الإطاحة به من الحكم إثر ثورة شعبية في عام 2011، نقلا عن القيادي السابق في حركة النهضة صابر الحمروني الذي زاره في منفاه بالسعودية، اعترف الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي بأخطاء ارتكبت خلال الـ 23 سنة التي حكم فيها تونس معربا عن رغبته في العودة إلى أرض الوطن.

وبحسب المصدر فإن بن علي يعاني من "أوضاع مادية صعبة"، رغم أن منظمة "الشفافية العالمية" قدرت ثروة أسرته بـ13 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار تعود له (بن علي) وحده.

وقال الحمروني نقلا عن بن علي، قوله أنه "يرغب بالعودة إلى تونس والمثول أمام القضاء والخضوع لمحاكمة في القضايا المتهم بها، شرط أن تجرى محاكمته وفق معايير قضائية عادلة تحترم حقوق الإنسان ودون خلفيات سياسية".

وأضاف الحمروني: "بن علي أعلمني أنه أخطأ سنة 2011، أيام اندلاع الثورة التونسية، بعدم مصارحة الشعب التونسي منذ الخطاب الأول بما ارتكبه أصهاره، وتمنى لو أنه قد صارح الشعب التونسي منذ خطابه الأول وليس في خطابه الثالث".