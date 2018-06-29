الجزائر واحدة من أكثر الوجهات السياحية الخريفية طلبا في إيطاليا

حلت الجزائر على رأس قائمة الوجهات السياحية الأكثر طلبا للخريف القادم بحسب ديوان السياحة والأسفار الإيطالي “Touring Club Italiano” ، متجاوزة بذلك كلا من الإكوادور وبيرمانيا.

وقال ديوان السياحة والأسفار الإيطالي، على موقعه الرسمي على الانترنت أن الجزائر تعد واحدة من ضمن أكثر الوجهات السياحية طلبا لخريف 2018، لما تحظى به من شواهد وآثارا رومانية ، ومنها ما يطل على البحر في منظر رائع على غرار تيبازة وعنابة بالاضافة إلى تيمقاد بباتنة وجميلة بسطيف والقصبة بالجزائر العاصمة وحديقة التجارب الحامة.

ومن المرتقب أن تكون هناك رحلات منظمة إلى الجزائر من طرف الديوان السياحي الإيطالي من 9 أيام و8 ليال، تتضمن زيارات إلى الكنوز الغنية للآثار الرومانية الجزائرية، مرفوقة بمرشدين سياحيين محليين (جزائريين) يتكلمون اللغة الإيطالية.