تعرف على البرنامج الكامل للدور الثاني للمونديال

تنطلق غدا السبت مباريات دور الستة عشر لكأس العالم 2018 المقامة حاليا بروسيا، وتنتهى مباريات هذا الدور الثلاثاء المقبل بمعدل مباراتين كل يوم.

ويفتتح هذا الدور بمواجهتين من العيار الثقيل، حيث تصطدم فرنسا بالأرجنتين على ملعب مدينة قازان فى الرابعة عصر السبت، قبل أن يواجه المنتخب الأوروجويانى نظيره البرتغالى فى الثامنة مساء السبت، على ملعب "فيشت" بمدينة سوتشى عروس البحر الأسود.

أما الأحد فيشهد اختبارا صعبا للغاية للبلد المضيف روسيا أمام "الماتادور" الإسبانى على ملعب لوجنيكى بالعاصمة موسكو فى الرابعة عصراً، قبل انطلاق مواجهة كرواتيا التى قدمت أداءً رائعاً، بمواجهة الدنمارك على ملعب مدينة نيجنى نوفجورود فى الثامنة مساء الأحد.

وتخوض البرازيل مواجهة لاتينية خالصة أمام المنتخب المكسيكى فى الرابعة عصر الاثنين على ملعب مدينة سامارا، يليها لقاء سهل نسبيا لبلجيكا أمام اليابان على ملعب مدينة روستوف على نهر الدون فى الثامنة مساء الاثنين.

وفى اليوم الأخير لدور الـ16، تستعد السويد لصدام صعب أمام سويسرا المتألقة فى لقاء أوروبى بحت فى الرابعة عصر الثلاثاء على ملعب "كريستوفسكى" بمدينة سان بطرسبورج، قبل مواجهة إنجلترا وكولومبيا على ملعب سبارتاك فى العاصمة موسكو فى الثامنة مساء الثلاثاء، والتى تعتبر اختبارا حقيقيا للأسود الثلاثة، إذا ما طمحوا في الذهاب بعيدا في المونديال الروسي.