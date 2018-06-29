كيروش باق على رأس المنتخب الإيراني

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم عن موافقة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش على الاستمرار في تدريب المنتخب الإيراني.

وأكد مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم ،أن مصير المدرب كيروش تقرر حتى قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا المقامة حاليا.

وأوضح مهدي تاج في تصريح صحفي بعد عودة المنتخب الإيراني من روسيا، إنه سيتم مناقشة العقد لاحقا، ولكن كيروش سيبقى مدربا للمنتخب حتى كأس آسيا 2019.

وكان منتخب إيران قد فقد فرصة التأهل إلى دور ثمن النهائي في مونديال-2018 بروسيا عن المجموعة الثانية، بعد فوزه على المغرب (1-0)، وخسارته أمام إسبانيا بهدف (0-1)، ثم تعادله مع البرتغال (1-1).

يذكر أن كيروش أعلن قبل انطلاق كأس العالم بروسيا أنه سيغادر إيران، بعدما تولى مسؤولية تدريب المنتخب الإيراني منذ عام 2011 وقاده مرتين على التوالي إلى بلوغ نهائيات كأس العالم وذلك للمرة الأولى في تاريخ الفريق.

ويوجد البرتغالي كيروش محط اهتمام الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، التي تسعى للتعاقد معه، لتعويض الناخب الوطني السابق رابح ماجر المقال من منصبه.

وتسعى إيران إلى الفوز بلقب كأس آسيا للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما كانت توجت باللقب أعوام 1968 و1972 و1976. ويلعب المنتخب الإيراني في النهائيات القارية ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا العراق واليمن وفيتنام.