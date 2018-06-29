أنباء سارة لمحرز من “مانشستر سيتي”

تلقى الدولي الجزائري، رياض محرز أخبارا سارة من نادي “مانشستر سيتي”، بشأن إلتحاقه الموسم القادم بتشكيلة المُدرب الإسباني “بيب غوارديولا”.

وكشفت جريدة “مانشستر إفينينغ نيوز”، بأن المُدير الفني “تشيكي بيغيريستاين”، أكد لمصادرها الخاصة بأن الجناح الطائر يبقى أولوية بطل “البريميرليغ”.

وجاءت خرجة النجم السابق لـ”برشلونة” بمثابة رسالة طمأنة للجناح الطائر، الذي يعيش فترة شك، بسبب تعطل صفقة إنتقاله لصفوف “السيتيزنس”.

يُشار بأن “ليستر سيتي” يسعى لتعقيد مأمورية إبن “سارسال” في الذهاب لقعلة “الإتحاد ستاديوم” برفع سقف مطالبه لـ90 مليون أورو.