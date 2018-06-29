ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة هذا الجمعة!

ستشهد العديد من ولايات الوطن ارتفاعا قياسيا في درجات الحريرة ابتداء من اليوم الجمعة بحسب ما أعلن عنه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، حيث ستبلغ درجات الحرارة 43 درجة مئوية بكل من: المسيلة، البويرة، سوق اهراس، قالمة إضافة إلى ميلة بسكرة، الوادي، وورقلة، قسنطينة.

كما حذّرت ذات المصالح من ارتفاع محسوس في درجات الحرارة عبر كامل التراب الوطني، حيث ستتراوح ما بين 29 و35 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 31 إلى 40 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 38 إلى 47 درجة كأقصى حد على المناطق الجنوبية.