أويحيى يوقع مرسوم تأسيس "المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة"..

وقع الوزير الأول أحمد أويحيى المرسوم التنفيذي المتعلق بتأسيس المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة ، والتي ستعنى بتكوين موظفي قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في المجالات المرتبطة بالتسيير الحضري والبيئي.

وينص المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 يونيو 2018 على أن المدرسة الوطنية لمهندسي البيئة هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتـوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالجماعات المحلية، و حدد مقر المدرسة بتلمسان مع إمكانية نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية، كما يمكن إنشاء ملحقات للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.

وسيشرف على عمليات التعليم والبحث بالمدرسة أساتذة جامعيون وباحثون ومستشارون ومستخدمون مؤهلون وطنيون وأجانب طبقا للتنظيم المعمول به ، ويتم الالتحاق بالمدرسة عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات تفتح بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.

هذه شروط الترشح لمسابقة دخول المدرسة الوطنية لمهندسي البيئة

ويشترط في الراغبين بالمشاركة في مسابقة الدخول إلى المدرسة أن يكونوا حاملين للجنسية الجزائرية ، بالإضافة إلى الحصول على إحدى الشهادات التالية:

-شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة والمحددة في قرار فتح المسابقة.

-شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة والمحددة في قرار فتح المسابقة.

كما تفتح مسابقة دخول المدرسة للموظفين التابعين لقطاع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية الذين يملكون 3 سنوات من الأقدمية في شعبة ”التسيير التقني والحضري“ أو شعبة “ النظافة والنقاوة العمومية والبيئة والحاصلين على شهادة ليسانس أو شهادة مهندس دولة أو شهادات معادلة لها في التخصصات المطلوبة والمحددة في قرار فتح المسابقة ، وذلك في حدود 15 بالمئة من المناصب المفتوحة في المسابقة.

ويشترط في جميع المترشحين أن يكونوا من الحاصلين على شهادة البكالوريا وفي وضعية قانونية إزاء الخدمة الوطنية.

منحة شهرية ومنصب عمل مضمون في وزارة الداخلية لطلاب المدرسة

وحسب ما ينص عليه المرسوم التنفيذي ، سيتقاضى المترشحون الخارجيون الناجحون في مسابقة دخول المدرسة منحة شهرية يحدد مبلغها بـ 70 بالمئة من الأجر القاعدي الخاص برتبة الاستقبال، فيما يوضع المترشحون الموظفون الناجحون في المسابقة في وضعية انتداب خلال مدة التكوين التي تقدر بسنتين (02).

ويتحصل التلاميذ الذين تابعوا تكوينهم بنجاح على شهادة المدرسة، ويلزمون بخدمة إدارة الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية لمدة 07 سنوات.