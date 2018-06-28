اختفاء لاعبة كرة الطائرة: بولمرقة توضح

تحصلت لاعبة كرة الطائرة، صبرينة تامالولت على رخصة مغادرة القرية التي تأوي الرياضيين المشاركين في الألعاب المتوسطية-2018 بتاراغونا، حسب ما أكدته حسيبة بولمرقة، رئيسة الوفد الجزائري في إسبانيا.

وأوضحت بولمرقة لوكالة الأنباء الجزائرية: "بناء على طلب لاعبة المنتخب الجزائري النسوي للكرة الطائرة (دون 23 عاما)، تحصلت صبرينة تامالولت على موافقة مسؤولي البعثة الجزائرية لمغادرة القرية المتوسطية والالتحاق بشقيقتها القاطنة ببرشلونة (الواقعة على بعد 90 كلم من تاراغونا)".

ويأتي تصريح البطلة الأولمبية السابقة لمسافة 1.500م بعد رواج أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث فيها عن "هروب" لاعبة نجم الشلف من القرية المتوسطية.

وتعتبر بولمرقة بأن هذه المعلومات "ليس لها أي أساس من الصحة"، مشيرة إلى أن "اللاعبة ستلتحق مباشرة بالجزائر انطلاقا من برشلونة، بعد أن تقضي أياما رفقة عائلتها".

وأخفقت التشكيلة النسوية للكرة الطائرة (دون 23 عاما) تماما في الألعاب المتوسطية بعد تسجيلها لهزيمتين أمام منتخبي سلوفينيا والبرتغال بنفس النتيجة (3-0)، محتلة بذلك المركز الأخير للمجموعة الرابعة بدون رصيد (0 نقطة).