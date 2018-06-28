رئيس الجمهورية ينهي مهام عدّة مسؤولين بقصر المرادية

أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مهام عدّة مسؤولين بقصر المرادية بموجب مراسيم رئاسية صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية .

ويتعلق الأمر بكل من السيدين مبروك ميهوبي بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص ونور الدين بن حمادة بصفته مكلفا بالدراسات ، حيث تمّ إنهاء مهامهما لإحالتهما على التقاعد بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 يونيو 2018.

كما تمّ بموجب مرسوم رئاسي آخر إحالة السيدة آسيا مرصالي على التقاعد بصفتها رئيسة الدراسات برئاسة الجمهورية، وتم إنهاء مهام نائبة مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة ) السيدة فاطمة بن عروس لإحالتها على التقاعد كذلك.