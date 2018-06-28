الأمم المتّحدة : المغرب من بين أكبر منتجي مخدر القنب في العالم

صنف التقرير العالمي الجديد صادر عن مكتب مكافحة المخدرات والجرائم لمنظمة الأمم المتحدة، المغرب ضمن قائمة أكبر دول العالم انتاجا للقنب. و يؤكد التقرير بأن المغرب أنتج35 ألف و652 طن من عشب القنب، و713 طن من زيوت القنب في عام 2016. فيما وصل انتاج المكسيك من القنب الى 6.5مليون طن في نفس السنة.وتشير منظمة الأمم المتحدة إلى أن المغرب خصّص 47 ألف هكتار من الأراضي لزراعة القنب في 2016 ، فيما تم القضاء على 395 هكتار منها فقط في نفس السنة. كما اعتبر التقرير المغرب من البلدان الرئيسية لمصادر المخدرات في البلدان المستقبلة للمخدرات، بمعدل 15 ٪ من مجموع المحجوزات من المخدرات.و يؤكد التقرير أن أكبر معدل من القنب المضبوط في 2016 ، سجلت في في أفغانستان بمعدل 22 ٪ من الإجمالي العالمي ، تليها إسبانيا بـ20 ٪ ، وباكستان بـ17 ٪ “والمغرب بـ15 ٪ .

ويأتي المغرب بعد الولايات المتحدة والمكسيك وباراغواي، على قائمة الدول التي تم ضبط منتوجها من القنب، فيما سبق على نفس الترتيب كل من الهند والبرازيل أو مصر.

كما يؤكد ذات التقرير الصادر عن مكتب مكافحة المخدرات والجريمة التابع للأمم المتّحدة، “إن أكبر كميات من القنب المضبوطة في شمال أفريقيا ما زالت يتم التبليغ عنها في المغرب والجزائر”.