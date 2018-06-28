بعد رحيل ماجر .. حاليلوزيتش أولية بالنسبة للفاف لتدريب المنتخب

ثلاثة أيام تمر على الإعلان الرسمي لإقالة رابح ماجر من تدريب المنتخب الوطني، مما فتح الباب واسعا للحديث والتكهن عن هوية المدرب المستقبلي للمنتخب.وأعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، من خلال رئيسها خير الدين زطشي عن العديد من الأسماء لفنيين أجانب يمكنهم تولي تدريب الخضر.

ووفقا لأحد أعضاء المكتب الفدرالي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ، فإن المدرب الوطني السابق، البوسني وحيد خليلودزيتش (2011-2014) “يبقى الأولوية رقم 1 في بالنسبة للفاف”، بالنظر إلى المرحلة الممتازة التي قضاها في تدريب المنتخب الوطني، بما في ذلك التأهل للنهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل وبلوغه الدور الثاني، والانطباع الجيد الذي تركه بين الجزائريين.

وقال زطشي لوسائل إعلام مساء الأحد بعد انتهاء اجتماع المكتب الفدرالي أن كل من وحيد حاليلوزيتش وهرفيه رونارد من الأسماء المطروحة.

وأكد نفس المصدر أن زطشي يعتزم زيارة فرنسا قريبا لمقابلة حليلوزيتش الذي لن يكون ضد فكرة العودة ، لكن هذا يعتمد على مناقشات طويلة.

وبالنسبة للجانب المالي ، أوضح نفس المصدر أن الفاف باستطاعتها توفير راتب يصل إلى 120 الف أورو.