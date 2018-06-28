النفط الجزائري يقفز إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014

قفز سعر خام صحاري الجزائري بنسبة 2.69 بالمئة في تعاملات أمس الأربعاء ليصل إلى 76.78 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014.

وسجلت أسعار النفط أمس قفزة بعد تزايد المخاوف بشأن الإمدادات على إثر تسجيل هبوط حاد في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وحسب رويترز ، فقد أنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 2.23 دولار، أو 3.16 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 72.76 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 73.06 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ الثامن والعشرين من نوفمبر 2014.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.31 دولار، أو 1.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 77.62 دولار للبرميل بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى مستوى أكثر ارتفاعا بلغ 78.16 دولار.