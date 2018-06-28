فيديو: مرسوم رئاسي يمنع التنازل عن هياكل نادي الصنوبر وموريتي

أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا يمنع التنازل عن الهياكل التابعة للمؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل ، والتي تضم كل من إقامتي نادي الصنوبر وموريتي في العاصمة الجزائر .

وبموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 يونيو 2018 ، فإن جميع الهياكل التابعة للمؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل تكون غير قابلة للتنازل ، وتتعلق عدم قابلية التنازل المنصوص عليها كل الفيلات والشاليهات والشقق والمحلات والأراضي وأي أملاك عقارية أخرى مهما كانت طبيعتها.

كما تخص عدم إمكانية التنازل ، المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم ، الهياكل والمحلات التابعة لإقامة الدولة للساحل التي يرجع تاريخها إلى ما قبل استعادة الاستقلال الوطني .