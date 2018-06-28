إسبانيا لا تزال تشوّش على البثّ الإذاعي الجزائري

كشف وزير الاتصال جمال كعوان ، اليوم الخميس ، أن الجزائر قدمت رسميا 102 شكوى جديدة للجانب الإسباني بخصوص التشويش على البث الإذاعي على طول الساحل الجزائري.

وفي إجابته على سؤال بخصوص تشويش المحطات الأجنبية على البث الإذاعي الجزائري، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني لطرح الأسئلة الشفوية ، قال كعوان إن "الجهود مستمرة للدفاع عن حقوق بلادنا، حيث تم رسميا تقديم 102 شكوى جديدة للجانب الإسباني خلال سنتي 2016 و2017".

وفي تقييمه لنتائج هذه الجهود أكد الوزير كعوان أن الإدارة الإسبانية قامت بغلق خمس محطات غير قانونية جديدة، بينما لا تزال باقي الشكاوى قيد النظر.

وذكر كعوان أن الإدارة الجزائرية قدمت سابقا 72 شكوى لنظيرتها الإسبانية بشأن التشويش وفقا للقانون الدولي ، ونتج عن هذه المساعي "غلق 18 محطة إذاعية إسبانية غير قانونية وتخفيض قوة البث لـ17 محطة إسبانية مخالفة لخط التردد الدولي".