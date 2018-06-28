الجزائر تستعد لترحيل رعايا من النيجر وترد على الانتقادات الغربية

ستقوم الجزائر غدا بترحيل ما يقارب 400 مهاجر غير شرعي من النيجر إلى بلادها بالتعاون مع الهلال الأحمر الجزائري، وبالتعاون مع المفوضية العليا للاجئين، وتأتي العملية بالاتفاق مع السلطات الجزائرية التي وافقت على استلام رعاياها، خاصة وان عديد التقارير الأمنية أكدت بان اغلب المهاجرين هم ضحية شبكات للاتجار بالبشر، في الوقت الذي تنفي الجزائر مزاعم رددتها منظمات حقوقية ومصادر إعلامية بتخليها عن 13 ألف مهاجر شرعي في الصحراء في السنوات الأخيرةونفت الجزائر رسميا تلك الاتهامات التي تصفها بالكاذبة وغير الدقيقة، حيث أكد حسن قسيمي، رئيس خلية العمليات بوزارة الداخلية، بان كل ما تروجه دوائر غربية بهذا الخصوص “كاذبة وعارية عن الصحة”، وقال في تصريح صحفي خلال زيارة وفد إعلامي، اليوم، لمخيم زرالدة الذي ياوي اللاجئين المرشحين للترحيل، بان الجزائر تقوم بعمليات ترحيل بالاتفاق مع السلطات النيجرية، مضيفا بان المرحلين ينقلون عبر حافلات إلى داخل الأراضي النيجرية بمخيم اغاديس، مشيرا بان الأطفال واللاجئين الذين يجدون أنفسهم تائهين في الصحراء هم في الغالب ضحايا تلك العصابات التي تتاجر بالبشر والتي تلقى بهم على مقربة من الحدود الجزائرية.

وتؤكد السلطات الجزائرية بأنها لن ترضخ لكل الشائعات والأكاذيب التي تروجها بعض المنظمات الدولية، بشان عمليات الترحيل التي تقوم بها الجزائر بالاتفاق مع السلطات النيجرية، وقال مصدر مسؤول بان “لحديث عن طرد جماعي للمهاجرين وتركهم يهيمون في الصحراء أكاذيب”، وتشير تقارير أمنية أن اغلب النازحين من النيجر يأتون للجزائر بغرض التسول مدفوعين من جماعات تستغلهم لهذا الغرض.

ورغم ارتفاع كلفة عملية الترحيل، إلا أن السلطات الجزائرية تأخذ على عاتقها كل المصاريف المتعلقة بالعملية، وبحسب مصادر رسمية، تقدر كلفة حافلة واحدة لنقل المسافرين تصل إلى 150 مليون سنتيم، مع الإشارة إلى انه تم استعمال 1500 حافلة في عمليات الترحيل السابقة والتي نقلت المهاجرين إلى غاية مدينة اغاديس، وهذا دون احتساب المرافقة الطبية ومصاريف الغذاء والمتطلبات الأخرى. وتؤكد السلطات الجزائرية، بان كل ما يتردد عن ترك المهاجرين لحالهم في الصحراء من صنع الخيال ولا تمت للواقع بصلة، حيث تتكفل الجزائر بنقل المهاجرين إلى غاية مراكز خاصة بهم داخل الأراضي النيجرية.

وقد خصصت الجزائر ما لا يقل عن 150 مليون دولار لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث حذرت تقارير رسمية من تنامي نشاط جماعات مافياوية تقوم باستغلال المهاجرين واستعباد الأطفال، الذين غالبا ما تستغلهم تلك العصابات في شبكات التسول، وهو ما وقفت عليه مصالح الأمن التي اكتشفت أكثر من 10 آلاف طفل نيجري كانوا ضحية تلك العصابات المافياوية التي حولت مدينة “اغاديس” في النيجر إلى مركز لترحيل مئات المهاجرين يوميا إلى ليبيا والجزائر.

56 ألف مهاجر غير شرعي تورطوا في جرائم

وتشير تقارير رسمية إلى تزايد عدد المهاجرين المتورطين في جرائم متعددة داخل التراب الوطني، وبحسب أرقام رسمية، بلغ عدد المهاجرين الذي أصدرت ضدهم أحكام قضائية خلال الخمس سنوات الأخيرة 56 ألف مهاجر، بينهم 30 ألف رعية من دولة مالي و 20 ألف من دولة النيجر و 6 آلاف من جنسيات افريقية مختلفة.

واستنادا الى التقارير ذاتها، أن 2 بالمائة فقط من المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا ينطلقون من الجزائر، بينما 80 بالمائة من المهاجرين يصلون إلى الضفة الأخرى للمتوسطى انطلاقا من السواحل الليبية و 15 بالمائة من تونس، ما يؤكد نجاعة التدابير التي اتخذتها السلطات الجزائرية لمراقبة حدودها البحرية، ويقول المكلفون بالملف، بان الجزائر التي تتقاسم حدود مع اكبر الدول المصدرة للمهاجرين إلى أوروبا، هي الدولة الوحيدة التي تواجه الظاهرة في شمال إفريقيا، بالمقابل تتجند 27 دولة أوروبية وتتخذ تدابير موحدة لمواجهة الظاهرة. وتؤكد السلطات الجزائرية بان تتقاسم نفس الانشغالات مع الدول الأوروبية بشان ضرورة مكافحة الظاهرة إلا أن المقاربة الجزائرية تختلف كليا عن تلك التي تعتمدها الدول الأوروبية.

ويؤكد المشرفون على الملف، أن المقاربة بين الطرفين الأوروبي والجزائر بشان التعامل مع ملف المهاجرين مختلفة تماما، ففي الوقت الذي تضغط أوروبا على دول شمال إفريقيا ومنها الجزائر لإنشاء محتدشات “خارج القانون” وهي عبارة عن “غوانتانامو جديد للمهاجرين” لمنع وصولهم إلى الضفة الأخرى، ترافع الجزائر لاتخاذ تدابير شاملة تعالج جذور الهجرة وأسبابها من خلال معالجة ظاهرتي الفقر والحرمان التي يعاني منها سكان دول الساحل، وتشدد الجزائر على ضرورة معالجة الأزمات سلميا وتنمية دول الساحل.

وأبدت الجزائر معارضتها لمبدأ عسكرة الساحل، والتي ساهمت في إضعاف دور الدول والحكومات لصالح الميليشيات المسلحة والعصابات الإجرامية التي تجد نفسها في هذا المناخ الذي يغيب عنه القانون، ما يضاعف من حدة التهديدات التي تتربص بدول الجوار ومنها الجزائر، وترى السلطات الجزائرية بان كل المبادرات التي تقدمها الدول الأوروبية تركز على الطابع الاستعجالي دون تقديم حلول طويلة المدى للتعامل مع الظاهرة، كما تعمل على تشديد القوانين لمنع إنقاذ المهاجرين في عرض البحر.

كما ترفض الجزائر الانتقادات الصادرة عن منظمات دولية، وتؤكد السلطات الجزائرية أنها “لا تتلقى دروس من احد” فيما يتعلق بمنع دخول النازحين عبر ممرات غير رسمية، ورغم ذالك تفتح الجزائر أبوابها للحالات المستعجلة وبالأخص المرضى والحوامل، وتؤكد السلطات الجزائرية أن منع الدخول إلى التراب الوطني قرار سيادي متعلق بالأمن الوطني.

وترى السلطات الجزائرية، بن تسوية وضعية المهاجرين المتواجدين على ترابها غير مطروح في الوقت الحالي بسبب التداعيات الخطيرة المحتملة لهذا القرار، وتؤكد بان تسوية وضعية بعض المهاجرين مرهون بتوفر الشروط، والتحكم في الحدود بشكل أفضل، ويقول مسؤولون “أن فتح باب تسوية المهاجرين الأفارقة سيدفع الملايين القاطنين في دول الساحل للقدوم إلى الجزائر”.