الفاف تُوافق على تشييد فندق لـ “الخضر”

أعطى المكتب الفيدرالي للفاف موافقته على تشييد فندق للمنتخب الوطني، كما جاء في أحدث بيان للإتحاد الجزائري لكرة القدم.

وقدّم المندس المعماري تصميم هذا الفندق ذي الأربع نجوم، والذي سيكون مرفوقا بِمنشآت أخرى مُلحقة، على غرار مسبح وقاعات للألعاب والإجتماعات والعروض.

للإشارة، إن فندق “الخضر” كان أحد بنات أفكار الرئيس السابق للفاف محمد روراوة، قبل أن يُجمّد خليفته خير الدين زطشي المشروع. ثم هاهو يتراجع ويبعث المُقترح من جديد.

في سياق آخر، وفي أحدث اجتماع للمكتب الفيدرالي للفاف، قالت هيئة الرئيس زطشي إنها تُخطّط لِتعديل بعض لوائح منافسة كأس الجمهورية، مثل تنظيم الدورَين ربع ونصف النهائيَين بِصيغة مقابلتَي ذهاب وإياب، أو إجراء مقابلات هاتين المحطّتين المتقدّمتَين بِملاعب محايدة.

وبِالنسبة لِنسخة كأس الجمهورية 2018-2019، قالت هيئة دالي إبراهيم الكروية إنه إلى غاية الدور ربع النهائي من عمر المنافسة، ستُجرى المقابلات بِصيغة تنظيم اللقاءات في ملاعب الفرق التي تُسحب أوّلا في القرعة، وذلك مهما كانت الطاقة الإستيعابية (عدد مقاعد المدرجات) لِمنشأتها الكروية.

هذا وستُقدم لجنة كأس الجمهورية التعديلات التي أجرتها على المنافسة، في الإجتماع المقبل للمكتب الفيدرالي للفاف.

القراءة من الشروق