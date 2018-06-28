مساهل يستقبل مساعد كاتب الدولة الأمريكي

استقبل وزير الخارجية عبد القادر مساهل اليوم الخميس بالجزائر العاصمة مساعد كاتب الدولة الأمريكي جون سوليفان.

وكان الاستقبال الذي جرى بحضور اعضاء الوفدين فرصة للطرفين لإستعراض حالة التعاون الثنائي والمسائل السياسية الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وترأس المسؤولان بعدها الافتتاح الرسمي لأشغال الدورة الخامسة للحوار الثنائي الجزائري-الأمريكي حول مكافحة الارهاب.

التي تمحورت حول تبادل وجهات النظر حول والتحاليل حول الوضع السياسي والامني في منطقتي المغرب العربي والساحل.

وكذا التعاون في مجال مكافحة الارهاب، لاسيما التهديدات المتعلقة بالتطرف العنيف وعودة المقاتلين الارهابيين الاجانب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان.