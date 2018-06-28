لهذه الأسباب لن يتم إطلاق قناة رياضية

أكد وزير الاتصال جمال كعوان اليوم الخميس أن إطلاق قناة تلفزيونية عمومية متخصصة في الرياضة صعب حاليا.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس، قال كعوان بشأن سؤال حول إمكانية إطلاق قناة عمومية متخصصة في المجال الرياضي، أن "هذا المشروع تعتريه عدة عقبات أهمها عدم توفر مقر لائق ونقص المحطات المتنقلة لتغطية النشاطات الرياضية، بالإضافة إلى حقوق البث التي لا تخفى تكلفتها على أحد".

من جهة أخرى وفي رده على سؤال حول موضوع تشويش المحطات الأجنبية على البث الإذاعي، أكد كعوان أن "الجهود مستمرة للدفاع عن حقوق بلادنا، حيث تم رسميا تقديم 102 وشكويين للجانب الإسباني خلال سنتي 2016 و2017".

وأضاف الوزير أن النتائج الأولية لهذه الجهود ظهرت، حيث "أكدت الإدارة الإسبانية غلق خمس محطات غير قانونية جديدة، بينما لا تزال باقي الشكاوي قيد النظر".

وعن تساؤل حول وجود نية لدى الحكومة لخلق مدينة إعلامية، قال وزير الاتصال أن "هذا التوجه يستقطب أموالا طائلة لأنه موجه إلى الإنتاج الكبير في مجال السينما"، مشيرا إلى أن "الاستثمار في هذا المجال في الوقت الحالي غير متوفر، إلا أن إمكانية تجسيده لاحقا بإشراك الاستثمار الخاص ممكنة جدا".

وحول القمر الصناعي الجزائري "ألكومسات 1"، أعلن الوزير أنه سيكون "عملياتيا في الأشهر المقبلة حيث تقوم الوكالة الفضائية الجزائرية بوضع اللمسات الأخيرة على الاختبارات التقنية".

وبخصوص مطلب فتح مقر للتلفزيون بولاية الجلفة، فأكد الوزير أن هذا يرتبط بالإمكانيات المادية وبالعنصر البشري وهو "مطلب ترفعه كل الولايات وهو صعب المنال في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها التلفزيون العمومي الذي يتحمل أعباء مالية كبيرة لتشغيل المراكز التي تم فتحها في الجنوب الكبير".